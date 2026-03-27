Гоголь стал самым популярным автором в российских театрах в 2026 году

Произведения Николая Гоголя стали самыми востребованными среди классики, по которой ставят спектакли в России в 2026 году. Об этом сказано в исследовании сети книжных магазинов «Читай-город» и компании «Афиша» .

В рейтинг, составленный с января по март, вошли сразу две версии «Ревизора» — стильный спектакль «Р» в постановке Юрия Бутусова в театре «Сатирикон» и масштабный «РЕВИЗОР с продолжением» на основной сцене Александринского театра в Петербурге.

Также в список попала «Майская ночь» по мотивам рассказа из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Интерес к книгам Гоголя растет второй год подряд. В марте прошлого года продажи «Мертвых душ» выросли на 40%, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» по итогам 2025-го прибавили еще 16%.

При этом лидерство среди классических авторов по продажам сохраняет Федор Достоевский. Пьеса Максима Горького «На дне» вошла в топ-30 самых продаваемых классических произведений.

В поэтическом сегменте тройку лидеров составляют Владимир Маяковский, Сергей Есенин и Анна Ахматова.

Сегодня, 27 марта, отмечается День театра. Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте.