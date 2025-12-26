Генпрокурор принял участие в церемонии открытия дворца в Петербурге

В Санкт-Петербурге отреставрировали дворец на Конногвардейском бульваре, принадлежавший князю Михаилу Кочубею. В церемонии открытия памятника культурного наследия участвовали Генпрокурор Александр Гуцан и губернатор города Александр Беглов.

Дом Кочубея с апреля 2017 года находится в пользовании петербургской прокуратуры. До реставрации он являлся одной из ключевых площадок для проведения надзорным ведомством крупных международных мероприятий.

Специалисты отреставрировали практически все помещения и воссоздали изначальный архитектурно-художественный облик особняка. Гуцан отметил, что здание станет востребованной и статусной площадкой для мероприятий.

«Убежден, что это будет способствовать укреплению авторитета надзорного ведомства, а бережное использование нами исторического памятника обеспечит его сохранение для еще многих поколений россиян», — подчеркнул он.

Ранее Гуцан посетил с рабочим визитом Волгоградскую область. Он пообщался с жителями региона и предпринимателями, чтобы оперативно рассмотреть проблемные вопросы и дать поручения для их решения.