Фейк: Минпросвещения обязало школьников посмотреть «Последний богатырь. Колобок»

В Минпросвещения опровергли сообщения об обязательных показах «Колобка» в школах

В Сети распространилась информация о том, что Минпросвещения России якобы обязало школы организовать для учеников 1–9-х классов просмотр фильма «Последний богатырь. Колобок». Утверждалось, что массовые показы картины должны пройти непосредственно в школах. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций заявили, что Минпросвещения распорядилось организовать обязательный просмотр фильма «Последний богатырь. Колобок» для учеников 1–9-х классов. По их версии, массовые показы картины должны пройти в школах в течение месяца.

В публикациях также привели слова якобы заместителя министра просвещения Татьяны Васильевой. Ей приписали заявление о том, что фильм представляет собой современное прочтение русской народной сказки и помогает детям осмыслить такие нравственные категории, как дружба, смелость и умение противостоять злу.

Правда

Министерство просвещения России официально опровергло информацию об обязательных показах «Колобка» в школах. В комментарии «Интерфаксу»представители ведомства заявили, что сообщения о соответствующем распоряжении не соответствуют действительности.

В министерстве отдельно подчеркнули, что не выпускали никаких распорядительных или нормативных документов, которые обязывали бы образовательные организации проводить массовые показы фильма.

Позднее опровержение появилось и в официальном телеграм-канале Минпросвещения. В ведомстве обратили внимание еще на одну деталь, указывающую на недостоверность публикаций: их авторы ссылались на комментарий несуществующего заместителя министра просвещения России.

При этом в Минпросвещения отметили, что фильм и без дополнительной поддержки ведомства пользуется интересом зрителей. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, «Последний богатырь. Колобок» стал лидером российского кинопроката по итогам уикенда с 6 по 9 августа, собрав 244,9 миллиона рублей.

Таким образом, информация о том, что Минпросвещения распорядилось организовать в школах обязательные показы фильма «Последний богатырь. Колобок», не соответствует действительности. Ведомство не выпускало подобных распоряжений, а в распространяемых публикациях также использовали комментарий несуществующего замминистра.

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