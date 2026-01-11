Фильм «Буратино» собрал за новогодние каникулы более 2 миллиардов рублей

Кассовый сбор отечественного фильма «Буратино» превысил два миллиарда рублей, за новогодние каникулы его посмотрели 3,7 миллиона человек. Об этом сообщил сайт Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

За первый уикенд приключения сказочного героя собрали 1,5 миллиарда рублей.

Ремейк повторяет повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Музыку к нему написал композитор Алексей Рыбников — создатель знаменитых песен из советского фильма, вышедшего на экраны кинотеатров в 1975 году.

Нового «Буратино» срежиссировал Игорь Волошин. В 2025 году он снял фэнтезийный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

В новогодние праздники россияне также активно ходили на «Чебурашку-2» — продолжение картины о полюбившемся зрителям ушастом герое. За первые дня проката кино преодолело отметку в один миллиард рублей.