«Чебурашка 2» заработал более миллиарда рублей за два дня

Сборы «Чебурашки 2» превысили миллиард рублей за два дня в прокате

Сиквел анимационного хита «Чебурашка» преодолел отметку в один миллиард рублей за первые два дня проката. Это следует из данных ЕАИС .

К утру пятницы, 2 января, кассовые сборы картины достигли 1,027 миллиарда рублей, из которых около 421 миллиона пришлось на предварительные продажи билетов. В первый день проката в кинотеатрах фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей.

Первой части картины для сбора этой суммы потребовалось три дня. По сюжету новой части главный герой оказывается в маленьком прибрежном городке, где встречает уже знакомых персонажей из советских мультфильмов.

Одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат вышли «Буратино» и «Простоквашино», но в их случае сборы скромнее — по 455 и 463 миллиона рублей соответственно.

