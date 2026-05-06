Еврокомиссия обвинила Италию в неуважении ценностей ЕС

Еврокомиссия считает участие России в Венецианской биеннале нарушением санкционного режима и неуважением ценностей Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times .

Официальные письма с осуждением направили как правительству Италии, так и организаторам выставки. Биеннале из-за этого лишилась гранта от Еврокомиссии в два миллиона евро. Российский павильон из-за общественного резонанса планируется сделать закрытым для посещения.

Ранее протест из-за этого выразила и Украина. Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов пересмотреть приглашение России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итальянцам долгое время «промывали мозги», и раскритиковала власти страны за частые вызовы посла по поводу и без.