Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявила, что Италия долгое время находится в состоянии анабиоза из-за влияния западных СМИ, ориентированных на Вашингтон и Лондон.

«Им годами промывали мозги. Пора задуматься, на какой стороне истории они находятся», — отметила дипломат.

Захарова также раскритиковала Рим за вызовы посла России по любому поводу, при этом реальные проблемы в стране остаются без внимания. Она подчеркнула, что агрессивная риторика итальянских политиков в адрес России считается в Италии нормой, а ответная реакция Москвы вызывает недовольство.