«Это все бредятина!» бывший участник «Дома-2» опроверг слухи, что стал бомжом

В интернете появилась информация, что бывший участник «Дома-2» Иван Синцов якобы стал бомжом и ночует по подъездам в Подмосковье. Он сам в комментарии 360.ru категорически отверг слухи.

«Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали», — заявил он.

Собеседник 360.ru отметил, что нормально выглядит и не запускает себя. Он добавил, что хочет подать иск в суд о защите чести и достоинства и уже нашел адвоката.

Ранее внимание СМИ на себя обратил другой бывший участник «Дома-2» — блогер Илья Яббаров. Он исполнил композицию о россиянках, ждущих мужей с фронта. Однако пользователи сочли песню оскорбительной.