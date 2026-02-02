Экс-участник «Дома-2» в прямом эфире оскорбил жен бойцов СВО

Блогер и бывший участник телешоу «Дом-2» Илья Яббаров спел в прямом эфире песню, которую пользователи сочли оскорбительной по отношению к женам и девушкам бойцов СВО. Об этом сообщило издание «Абзац» .

Во время трансляции Яббаров исполнил композицию про россиянок, которые ждали мужей и возлюбленных с фронта. В тексте, как заявили журналисты, содержались намеки на неверность женщин, пока их супруги находились в зоне СВО. Также было большое количество ненормативной лексики.

Реакция в соцсетях была бурной. Часть комментаторов предлагала блогеру самому отправиться на СВО, другие призвали общественность обратиться в полицию из-за его высказываний.

«Что можно ждать доброго из выходцев этой программы? Вообще не удивляет. Надеюсь, этот недоумок получит по полной программе», — заявила одна из пользователей.

Как сообщили авторы издания, после скандального эфира Яббарова исключили из состава участников «Дома-2».

Ранее певица Полина Гагарина заявила, что песня «Кукушка» в ее исполнении спасла жизнь военнослужащим в зоне спецоперации.