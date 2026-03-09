«Это варварство». В Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами

Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов.

По его словам, такое «варварство» должно иметь последствия.

«Нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, не нравится — возьми псевдоним, но русский», — сказал Певцов.

Депутат добавил, что проблемы у людей с иностранными псевдонимами доставят ему радость.

«Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», — подчеркнул он.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина допускала, что артистам запретят использовать иностранные псевдонимы, если их не зарегистрировали до 1 марта в Роспатенте. По ее словам, такой риск есть при ведении сайта с иноязычным названием как элемента бренда, а также при продаже мерча с именем артиста.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в законодательство, касающиеся использования указателей и вывесок на русском языке. Исключение составят фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки.