Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы при производстве мерча, если они не были зарегистрированы в Роспатенте до 1 марта. Об этом РИА «Новости» рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — отметила Акиншина.

Собеседница агентства добавила, что такой риск возможен при продаже мерча с именем артиста, или при ведении сайта, где используется иноязычное имя как элемент бренда. Акиншина подчеркнула, что многие звезды заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки.

В России 1 марта вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся использования вывесок и других указателей на русском языке. Исключение составят зарегистрированные товарные знаки, бренды и фирменные наименования.