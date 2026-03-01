В России запретили некоторые вывески на иностранном языке

В России 1 марта вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся использования вывесок и других указателей на русском языке. Документ опубликовали на сайте правовых актов .

Теперь информация, предназначенная для публичного ознакомления и не являющаяся рекламной, должна размещаться на русском языке как государственном. Это касается вывесок, указателей и информационных табличек.

Законом допускается использование языков республик и народов России, но при условии, что их содержание идентично русскоязычной надписи. Строящиеся жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы.

Исключение составят зарегистрированные товарные знаки, бренды и фирменные наименования. Их разрешили оставить без перевода на русский язык. Госдума приняла закон 17 июня, Совфед одобрил на следующий день. Он вступил в силу 1 марта.

