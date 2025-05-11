Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин отозвал иск к создателям «Слова пацана»

Судебное разбирательство с создателями сериала «Слово пацана» за использование песен группы «Ласковый май» без согласования продолжится в Турции. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил бывший продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

Он пояснил, что в ближайший понедельник отзовет поданный иск из Арбитражного суда Москвы и продолжит судебную тяжбу в Турции на правах гражданина страны.

Разин добавил, что намерен взыскать с создателей популярного сериала два миллиона долларов.

«Также это касается и других фильмов и спектаклей, где использованы песни группы „Ласковый май“», — добавил бывший музыкальный продюсер.

Борьба за права на творчество группы «Ласковый май» между вдовой экс-вокалиста коллектива Юрия Шатунова и бывшим продюсером Андреем Разиным продолжается не первый год.

В августе 2024-го Хостинский районный суд Сочи передал исключительные права на все творчество Шатунова его семье.

Он посчитал полностью доказанным, что Шатунов и композитор Сергей Кузнецов в 2019 году заключили договор об отчуждении исключительного права на творчество группы. Разин ссылается на соглашение от 1992 года, по которому права на все песни коллектива принадлежат ему.

В начале марта Промышленный суд Оренбурга еще раз подтвердил право вдовы на песни «Ласкового мая».

Разин на этом не остановился и подал иск в Арбитражный суд Москвы, но до заседания, назначенного на 12 мая, решил не доводить и перенести разбирательство в Турцию, где зарегистрировал права на песни в Министерстве культуры и туризма в 2013 году.