Суд отказал Разину в иске о правах на хиты «Ласкового мая»

Разину не удалось через суд получить права на 23 песни «Ласкового мая»

Промышленный суд Оренбурга не удовлетворил иск продюсера Андрея Разина о правах на 23 песни «Ласкового мая». В их число вошли хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Разин подал иск к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также значилась мать Сергея Кузнецова Валентина.

Продюсер утверждал, что в 1980 годах создал творческий коллектив одаренных детей-сирот «Ласковый май». Также он пригласил в группу работавшего в школе-интернате киномеханика Кузнецова, который помогал с аранжировкой песен.

Со слов продюсера, когда группа получила популярность, Кузнецов передал ему свои исключительные права на 27 музыкальных произведений.

«После этого права на композиции продавали еще несколько раз. По словам Разина, Кузнецов также продал права на песни Юрию Шатунову. <… > Продюсер счел эту сделку незаконной и нарушающей его права», — отметили в пресс-службе.

По решению Хостинского районного суда Сочи, права на 23 песни принадлежат семье Шатунова. После вынесения этого решения продюсер снова обратился в судебные инстанции.