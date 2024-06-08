Директор Театра сатиры Берлин покинет свой пост

Директор Театра сатиры Берлин покинет пост по решению департамента культуры

Фото: РИА «Новости»

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин оставит свой пост согласно решению департамента культуры Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

«Берлин Игорь Эдуардович покидает свой пост. Это связано с тем, что столичный департамент культуры счел это необходимым по какой-то причине», — заявил источник.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал ТАСС, что ожидает сотрудничество Берлина и департамента уже в новом качестве, а также поблагодарил его за плодотворную работу.

Также он добавил, что директором театра «Современник» назначили Владимира Машкова, который сменил на посту  Юрий Кравца.

Ранее стало известно, что пост главного режиссера театра «Современник» оставит Алексей Франдетти. Он доработает нынешний сезон и уйдет на год раньше, чем указано в контракте.

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