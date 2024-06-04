Франдетти уйдет с должности главного режиссера «Ленкома»

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Об этом он заявил журналистам после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин». Его слова передало РИА «Новости» .

«Этот спектакль является моим прощанием с театром „Ленком Марка Захарова“ и с должностью главного режиссера», — сказал Франдетти.

Он выразил благодарность театру за два года работы. Франдетти доработает этот сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Ранее актер Александр Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.