Франдетти уйдет с должности главного режиссера «Ленкома»

Алексей Франдетти сообщил об уходе с поста главного режиссера театра «Ленком»

Ekaterina Tsvetkova
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Об этом он заявил журналистам после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин». Его слова передало РИА «Новости».

«Этот спектакль является моим прощанием с театром „Ленком Марка Захарова“ и с должностью главного режиссера», — сказал Франдетти.

Он выразил благодарность театру за два года работы. Франдетти доработает этот сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Ранее актер Александр Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.

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