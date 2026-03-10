Десятки тысяч писателей опубликовали пустую книгу в знак протеста
Писатели в знак протеста против ИИ опубликовали книгу без текста
Более 10 тысяч писателей из разных стран приняли участие в акции протеста против использования разработчиками нейросетей содержаний книг без разрешения авторов. Об этом сообщила газета The Guardian.
Писатели опубликовали совместное издание под названием «Не крадите эту книгу», внутри которой лишь список имен участников акции и нет никакого текста.
Экземпляры книги раздают на книжной ярмарке в Лондоне. В акции приняли участие Мэлори Блэкмен, Мэриан Киз, Мик Геррон, Ричард Осман, Филиппа Грегори, Кадзуо Исигуро и другие.
Писатели в своем заявлении подчеркнули, что генеративный ИИ конкурирует с живыми людьми, на чьих произведениях обучался, и лишает их средств к существованию».
Ранее Пол Маккартни выпустил первый за пять лет трек под названием «Это то, что мы хотим?» в знак протеста против использования творчества для обучения нейросетей. Трек представляет собой набор хаотичных звуков без текста и музыки.