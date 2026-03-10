Десятки тысяч писателей опубликовали пустую книгу в знак протеста

Писатели в знак протеста против ИИ опубликовали книгу без текста

Более 10 тысяч писателей из разных стран приняли участие в акции протеста против использования разработчиками нейросетей содержаний книг без разрешения авторов. Об этом сообщила газета The Guardian .

Писатели опубликовали совместное издание под названием «Не крадите эту книгу», внутри которой лишь список имен участников акции и нет никакого текста.

Экземпляры книги раздают на книжной ярмарке в Лондоне. В акции приняли участие Мэлори Блэкмен, Мэриан Киз, Мик Геррон, Ричард Осман, Филиппа Грегори, Кадзуо Исигуро и другие.

Писатели в своем заявлении подчеркнули, что генеративный ИИ конкурирует с живыми людьми, на чьих произведениях обучался, и лишает их средств к существованию».

Ранее Пол Маккартни выпустил первый за пять лет трек под названием «Это то, что мы хотим?» в знак протеста против использования творчества для обучения нейросетей. Трек представляет собой набор хаотичных звуков без текста и музыки.