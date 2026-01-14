Умерший Игорь Золотовицкий был уникальным актером и педагогом с искрометным чувством юмора. Об этом заявил 360.ru народный артист России, актер театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков, снимавшийся с ним в нескольких фильмах.

«В прошедшем времени и говорить-то не хочется. Это чудовищно, что год так начинается ужасно», — добавил он.

О смерти Золотовицкого на 65-м году жизни стало известно утром 14 января. По предварительной версии, причиной стал рак желудка, с которым актер боролся с прошлого года.

Более 40 лет актер отдал мхатовской сцене, но играл и в спектаклях других театров. С 1989 года работал также педагогом по актерскому мастерству, а в 2013 году возглавил родную для себя Школу-студию МХАТ.