Вероятной причиной смерти Игоря Золотовицкого стал рак

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, по предварительной информации, умер от рака желудка. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

О смерти актера сообщили утром 14 января. Ему было 64 года.

Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова), после разделения театров остался в МХТ имени Чехова. Кроме того, выступал на сценах других театров — в частности, в спектакле «Быстрее, чем кролики» «Квартета И».

С 1989 года также работал педагогом по актерскому мастерству. С ноября 2011 года возглавлял Центральный дом актера имени Яблочкиной, в 2013-м стал ректором своей альма-матер.

Жена Золотовицкого — актриса Вера Харыбина — служит в том же театре. У них осталось двое сыновей.

По информации телеграм-канала Mash, актера госпитализировали 10 января с обострением заболевания. Диагноз ему поставили в прошлом году. Кроме того, на фоне болезни у него возникли проблемы с сердцем.