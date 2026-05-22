Бондарчук выступил против замены живых актеров искусственным интеллектом

Режиссер Федор Бондарчук допустил, что со временем искусственный интеллект сможет заменить живых актеров, хотя сам он это не поддерживает. Его слова привел ТАСС .

«Везде в мире поднялся большой скандал, актерские гильдии сопротивляются этому и правильно делают», — добавил Бондарчук.

Однако режиссер признал, что в техническом плане ИИ значительно упростил создание фильма. Благодаря нейросетям снижаются расходы на компьютерную графику, ускоряется монтаж и повышается качество звука.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук обновила критерии, по которым тот или иной фильм сможет претендовать на премию «Оскар». Одно из новых требований — сценарий картины должен быть написан живым человеком, а не нейросетью. Кроме того, нельзя будет заменять ИИ актерскую игру.