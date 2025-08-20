Стало известно, когда пройдет жеребьевка конкурсантов «Интервидения»

Торжественная церемония жеребьевки участников международного песенного конкурса «Интервидение-2025» пройдет 12 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский.

«12-го сентября состоится торжественная церемония жеребьевки», — сказал он.

По словам Журавского, делегации начнут прибывать в Москву в первой декаде сентября. С 10 по 19 сентября запланированы технические прогоны, репетиции и культурная программа. Жеребьевка, которая определит, в каком порядке выступят участники, станет отдельным событием с элементами шоу.

Журавский добавил, что на мероприятие приглашаются представители СМИ и все желающие.

Ранее сообщалось, что дочь американского поп-певца Майкла Джексона может спеть на «Интервидении-2025».