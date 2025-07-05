Шаляпин предложил заменить Шамана на «Интервидении»

Певец Шаман (Ярослав Дронов) не должен участвовать в международном конкурсе «Интервидение». Об этом заявил его коллега Прохор Шаляпин в интервью News.ru.

Он заявил, что Шаман уже имеет признание аудитории и деньги. По мнению Шаляпина, для участия в «Интервидении» нужно найти в России новые таланты. Причем поиск таких исполнителей стоит доверить непредвзятой комиссии.

«Пусть, например, Дима Билан ищет молодые таланты. Хотя нет, нельзя допускать в комиссию действующих исполнителей. Потому что артисты — эгоисты и думают только о себе», — отметил певец.

Шаляпин считает, что представители комиссии должны быть заинтересованы в том, чтобы на эстраде и на экране появились новые лица.

Ранее стало известно, что американские артисты подтвердили свое участие в «Интервидении». США еще не выбрали артиста, который будет представлять страну. Со стороны Сербии в конкурсе будет участвовать артист Слободаном Тркуля и его группа Balkanopolis.