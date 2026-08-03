Умер петербургский живописец Павел Еськов

Петербургский живописец и педагог Павел Еськов умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили в официальной группе Санкт-Петербургского Союза художников в соцсети «ВКонтакте» .

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов», — отметили в Союзе.

Еськов родился в 1981 году в Санкт-Петербурге. В 2005 году он окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Художник участвовал более чем в 100 российских и международных выставках и провел свыше 20 персональных экспозиций. Его работы хранились в коллекциях России, Китая, Великобритании и США. Еськов также становился лауреатом престижных выставок и преподавал живопись.