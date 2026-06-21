Amazon забраковал свой же фильм с Юрой Борисовым

Amazon отказался выпускать фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым об OpenAI

Фильм «Искусственный» (Artificial) о главе компании OpenAI Сэме Альтмане показался руководству Amazon слишком мрачным и получил отказ в дистрибьюции. Команда ищет нового партнера. Об этом сообщил Puck News .

Практически завершенную картину режиссера Луки Гуаданьино забраковал глава киноподразделения Amazon MGM Майк Хопкинс. Тон фильма показался ему слишком мрачным, Альмана в «Искусственном» выставили в негативном свете.

Кто именно станет новым дистрибьютором фильма, пока неизвестно. Его предложат другим студиям.

В картине показаны события 2023 года, когда Альтмана уволили и через несколько дней вернули в компанию. Главную роль сыграл Эндрю Гарфилд, Илью Суцкевера — Юра Борисов, технического директора OpenAI Миру Мурати — Моника Барбаро.