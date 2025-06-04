Голливуд снимет фильм про OpenAI. Что известно о создателях ChatGPT

В Голливуде собираются снять фильм про OpenAI — родителя ChatGPT. Если переговоры пройдут успешно, то Эндрю Гарфилд сыграет основателя компании Сэма Альтмана, Моника Барбаро — технического директора Миру Мурати, а номинант на премию «Оскар-2025» Юра Борисов — Илью Суцкевера, которого считают инициатором увольнения Альтмана в 2023 году. О чем будет картина, что известно об отце самой известной нейросети, его антагонисте и кризисе OpenAI в 2023-м — в материале 360.ru.

Что известно о фильме За картину собирается взяться итальянский режиссер Лука Гуаданьино, сообщил The Hollywood Reporter. Он стал известен благодаря трилогии «Желание». В нее вошли фильмы «Я — это любовь», «Большой всплеск» и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Один из последних — кинолента «Претенденты» с Зендеей. Сейчас кинодеятель ведет переговоры с продюсерами Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films. Картина должна выйти на Amazon MGM Studios. Сценарий написал Саймон Рич, который станет одним из продюсеров проекта. В их число может войти и Дженнифер Фокс. Amazon планирует начать производство этим летом. Съемки должны пройти в Сан-Франциско и Италии.

Интересно Рабочее название фильма — Artificial, то есть «Искусственный». По слухам, в картине затронут кризисный период компании OpenAI 2023 года, когда ее сооснователя Сэма Альтмана уволили и через пять дней наняли снова. Рабочее название фильма — Artificial, то есть «Искусственный». По слухам, в картине затронут кризисный период компании OpenAI 2023 года, когда ее сооснователя Сэма Альтмана уволили и через пять дней наняли снова.

Несмотря на то, что производство киноленты находится на этапе переговоров, актеры уже выстраиваются в очередь на пробы. Среди них известный по франшизе о Человеке-Пауке Эндрю Гарфилд, который хотел бы исполнить главную роль, Моника Барбаро, звезда «Полной неизвестности», и актер прогремевшей в прошлом году «Аноры» Юра Борисов.

Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 1/3 Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 2/3 Фото: РИА «Новости» 3/3

Сэм Альтман — история современного Оппенгеймера О детстве создателя ChatGPT известно немного. Альтман родился в Чикаго, штат Иллинойс, в 1985 году в семье евреев. Позднее они переехали в Сент-Луис, штат Миссури, где Сэм пошел в школу. В детстве Альтман заинтересовался современными технологиями, поэтому в восемь лет ему подарили первый компьютер. После школы решил изучать информатику в Стэнфорде. Высшее образование так и не получил, так как в 2003-м начал работать над собственной социальной сетью Loopt. В 2005 году бросил университет ради работы — ему удалось привлечь в свой проект инвесторов. Тогда 19-летнего Альтмана называли гением и восходящей звездой в мире технических вундеркиндов.

Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Однако соцсеть Альтмана и его одногруппника Ника Сиво не зашла пользователям, несмотря на внушительные вложения бизнес-инкубатора Y Combinator — более 30 миллионов долларов. Возможно, разработка появилась не в то время: годом ранее Марк Цукенберг создал свою соцсеть, которая захватила США. А через год появился Twitter. В 2012-м компанию продали за 43,4 миллиона долларов. После этого Альтман на год отправился в отпуск. В 2014-м Сэм возглавил бизнес-инкубатор Y Combinator — тот самый, который инвестировал в его первый проект. Альтман организовал лабораторию исследований технологий искусственного интеллекта. Он вложил в подразделение 10 миллионов долларов своих сбережений. В 2015 году Альтман познакомился с владельцем Tesla и Space Х Илоном Маском и они вместе основали компанию OpenAI.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Эра OpenAI — революция ИИ Изначально никто не понимал, чем именно занимается компания Альтмана, а самое главное — какую коммерческую выгоду можно извлечь из ее деятельности. Публично озвученная организацией цель — «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству» — лишь путала инвесторов и технарей. Тем не менее администрации Microsoft и Amazon смогли понять, что за искусственным интеллектом будущее, и вложили в развитие стартапа миллиард долларов — внушительную сумму для проекта с сомнительными перспективами. В 2016 году к OpenAI присоединилась Nvidia, которая подарила суперкомпьютер DGX-1, что поспособствовало росту организации. Тем временем вложения Microsoft выросли до 10 миллиардов долларов. В 2018-м Маск покинул организацию. Официальная причина — конфликт интересов из-за разработки систем искусственного интеллекта для Tesla. По слухам, предприниматель просто перестал верить в проект. Если так, то он ошибся. В 2022 году на свет появилась технология, которая перевернула мир и породила целую индустрию, — ChatGPT.

Фото: IMAGO/Jens Schicke / www.globallookpress.com

Из-за чего случился конфликт в 2023 году Изначально OpenAI позиционировалась как некоммерческая организация, которая будет работать над развитием искусственного интеллекта на благо человечества. Однако позднее Сэм Альтман создал дочернюю компанию с коммерческой структурой — OpenAI Global LLC. Благодаря флагманским проектам — ChatGPT и DALL-E — стоимость всего холдинга выросла в 30 раз — до 30 миллиардов долларов. Возможно, из-за таких шагов и произошел конфликт внутри OpenAI в ноябре 2023 года. Тогда совет директоров сместил Альтмана с поста руководителя из-за того, что он был «не всегда откровенен» с членами правления. Его место заняла технический директор Мира Мурати, а сам Сэм собирался в Microsoft, где его с нетерпением ждали. Это вызвало бурную реакцию рядовых сотрудников. Они пригрозили уйти из OpenAI, если решение об увольнении не будет пересмотрено. Через пять дней его все-таки вернули. По данным Forbes, сейчас состояние Альтмана оценивается в 1,6 миллиарда долларов. При этом у него нет акций OpenAI, а свое богатство отец-сооснователь получил за счет инвестиций в Stripe, Reddit и Helion — организацию, занимающуюся ядерным синтезом.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто такой Илья Суцкевер Ключевым разработчиком ChatGPT и инициатором увольнения Альтмана считают Илью Суцкевера. Почему же он потерял к нему доверие? Илья Ефимович родился 8 декабря 1986 года в городе Горьком в СССР (нынешний Нижний Новгород). Когда ему было пять, семья переехала в Израиль, где он начал получать образование в Открытом университете. В 16 лет они перебрались в Канаду, где будущий разработчик поступил в Университет Торонто и получил докторскую степень. В вузе Суцкевер познакомился с другим студентом — Алексом Крижевски — и их научным руководителем, профессором университета Торонто Джеффри Хинтоном. Вместе они создали нейросеть AlexNet. Разработка стала настолько успешной, что они основали компанию DNNResearch, а через год ее купила корпорация Google.

Интересно Хинтон, Суцкевер и Крижевски стали научными сотрудниками подразделения Google Brain. В разное время они уволились из компании. Хинтон, Суцкевер и Крижевски стали научными сотрудниками подразделения Google Brain. В разное время они уволились из компании.

Первым это сделал Суцкевер — в 2015 году. Он поверил в новый проект Илона Маска OpenAI и начал работать над ним. Коллеги отзывались об Илье как о программисте, который работал за десятерых. Его считают ключевым участником создания ChatGPT.

Суцкевер всегда верил, что восстание машин в будущем не миф, и всерьез этого опасался. Сначала ученый говорил об этом осторожно, а в 2022 году заявил в соцсетях, что современные модели ИИ могут быть «слегка сознательными». Он считает, что было бы неплохо создать бункер для спасения научных сотрудников. Паранойя Ильи могла стать отправной точкой в конфликте OpenAI в 2023 году. Он считал, что Альтман обходит внутренние протоколы безопасности, а в его руках сосредоточена большая власть. После увольнения и восстановления Сэма Суцкевер решил покинуть OpenAI. Это произошло в мае 2024-го. Место Ильи занял Якуб Пахоцки. Суцкевер основал компанию, которая занялась разработкой безвредных систем искусственного интеллекта — «Безопасный суперинтеллект». В сентябре 2024 года она получила венчурное финансирование в один миллиард долларов. В марте 2025-го ее капитал оценивался в 30 миллиардов долларов. На сегодняшний день Суцкевер остается самым цитируемым ученым в области компьютерных наук, машинного обучения, нейросетей и искусственного интеллекта.