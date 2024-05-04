Актриса Галина Давыдова умерла на 49 году жизни | 360°

04 мая 2024, 19:56
Актриса Галина Давыдова умерла на 49 году жизни
Актриса из сериалов «Солдаты» Галина Давыдова умерла на 49-м году жизни
Заслуженная артистка РФ Галина Давыдова умерла 3 мая в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного института театрального искусства.
«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова», — сообщили в пресс-службе ГИТИС.
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На экране артистика дебютировала в 2000 году в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». А также снялась в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».
Давыдова была доцентом РАТИ-ГИТИС, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции.
Актриса Анна Чиповская заявила. что не готова к съемкам в гробу. По ее словам, от таких сцен ее отговорила бабушка. Чиповской приходится отказываться от участия в кинофильмах и театральных постановках, если ее не устраивает сценарий.
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