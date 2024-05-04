Актриса Чиповская объяснила, почему не будет сниматься в гробу | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 09:07 Актриса Чиповская объяснила, почему не будет сниматься в гробу Актриса Анна Чиповская заявила, что не снимется в гробу по просьбе бабушки Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / Global Look Press

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Актриса Анна Чиповская не ляжет в гроб ради съемок в фильме. В беседе с изданием Voice она объяснила такое решение просьбой бабушки.

«У меня единственное табу — не сниматься в гробу. Моя бабушка просила этого не делать», — пояснила она.

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По словам актрисы, она очень избирательно выбирает роли. Зачастую Чиповской приходится отказывать режиссерам, если ее не устраивает сценарий.

Артистка также поделилась с журналистами личными секретами, в том числе своими методами восстановления после киносъемок.

«Я сплю и ем. Правда, больше ничего. Диван, еда и коты», — сказала она.

При этом Чиповская отметила, что здравомыслящему человеку необходимо уходить в отпуск. Она отдыхает в августе.

Ранее актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу Дмитрия Ендальцева. Фотографии со свадьбы она разместила в личном блоге в соцсети.