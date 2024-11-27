Прообраз понятия «скуф» Скуфьин заявил, что ему безразличен рейтинг слов года

Сайт gramota.ru назвал слова года. Лидером в рейтинге стало «вайб», а второе место заняло «скуф». Алексей Скуфьин, от фамилии которого и появился термин, рассказал 360.ru, как к этому относится.

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», — заявил он.

Скуфьин отметил, что старается не использовать англицизмы, если в русском языке существует достаточно точная альтернатива, а значения большинства модных слов он даже не знает.

«Но к этому отношусь спокойно. Речь развивается, такой же инструмент живой, как и все остальное. Словарный запас не может стоять на месте», — добавил собеседник 360.ru.

Словом «скуф» называют неухоженного мужчину средних лет с бесперспективной работой и скверным характером.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Конев дал советы, как не стать скуфом.