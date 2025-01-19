Змеи, гвозди и помои. Как прошел первый выпуск нового сезона «Выжить в Самарканде»

На канале ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Его участниками стали звезды и обычные люди, которые уже состязались в предыдущих сезонах. Они будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. За звезд сыграют Митя Фомин, Торнике Квитатиани, Надя Сысоева, Ольга Серябкина, Артем Калайджян и победитель первого сезона Павел Мамаев. В состав народной команды вошли Ангелина Татарченкова, Сергей Завгороднев, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Андрей Зубенко, Остап Солдатов и Александра Сухорукова.

На первой встрече с героями Утяшева и Воля спросили, что интересного произошло в жизни каждого после участия в шоу. Надежда Сысоева рассказала, что пережила жесткое предательство и потерю самого близкого человека. Также она столкнулась с обсуждением в сети ее внешности и личной жизни.

Артем Калайджян рассказал о свое свадьбе. Павел Мамаев похвастался своими достижениями в ОАЭ. По его словам, после победы в первом сезоне шоу к нему в академию в Дубае пришло много учеников.

Еще одного участника пока оставили в секрете. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте пока остается неравным: шесть и семь человек соответственно. В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить на вилле. Проигравших поселят в горном лагере.

Первое испытание, которое проходили участники, напоминало рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. В результате победу одержала народная команда. Она ночевала на вилле с шикарным ужином. После поражения звезды расположились в горном лагере, где им пришлось строить для ночлега юрту и палатку.

Во второй день участники шоу выполняли новые задания от представителей шоу-бизнеса, которые были в прошлых сезонах. Звездам предстояло стоять босиком в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это им давали чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.

В конце выпуска Торнике Квитатиани увезли в неизвестном направлении. В команде звезд предположили, что борец поехал за еще одним недостающим участником команды, имя которого станет известно в новом выпуске.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась, что с первой ночи вместе с другими участниками шоу «Выжить в Дубае» воровала еду, предназначенную для команды телепередачи.