Стоун случайно проговорился о совместной жизни с Сысоевой | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 13:42 Стоун случайно проговорился о совместной жизни с Сысоевой Блогер Саша Стоун признался, что его отношения с Сысоевой вышли на новый уровень Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress / Global Look Press

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Отношения певца, блогера Саши Стоун и юмористки Надежды Сысоевой вышли на новый уровень. В эфире программы «Утро. ТНТ» музыкант проговорился, что начал жить вместе с избранницей.

«Утро у меня начинается в первую очередь с прогулки с собаками, потому что в любом случае, если я этого не сделаю, то потом придется убираться дома», — рассказал он.

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Ведущая шоу Анна Хилькевич моментально переспросила блогера: «С собаками? У тебя же одна собака». На что тому пришлось признаться, что теперь с ним живет и питомец Сысоевой.

«Да, это собака Нади», — подтвердил он.

Стоун добавил, что его французский бульдог гораздо спокойнее и ленивее мальтипу актрисы.

Недавно Надежду Сысоеву заметили в Сочи с Дмитрием Нагиевым, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой. Актеры вместе сфотографировались на съемочной площадке.