Назван победитель реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Александра Сухорукова, представительница народной команды на шоу Ляйсан Утяшевой и Павла Воли «Выжить в Дубае», стала победительницей и выиграла 10 миллионов рублей. Программу транслировали на телеканале ТНТ .

В финале за приз боролись четверо самых сильных участников –Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко из команды звезд, а также Александра Сухорукова и Андрей Зубенко из народной сборной. Впервые за три сезона реалити-шоу победила женщина. Парикмахер из Новокузнецка обошла мужчин.

Девушка призналась, что посвятила победу дочери. Она не смогла сдержать слез радости и гордости за себя, что справилась с трудностями. У Сухоруковой имеются серьезные проблемы с позвоночником, поэтому ей противопоказаны тяжелые нагрузки. Когда ее состояние ухудшилось, она решила покинуть проект, но съемочная группа смогла уговорить ее остаться.

«Это какая-то маленькая жизнь, которая произошла со мной», — сказала девушка в финале, поблагодарив зрителей, ведущих и соперников.

На что потратит выигрыш Сухорукова пока не решила. По ее словам, он пока лежит в сумочке.

В мае телеведущая Виктория Боня рассказала о своем участии в проекте «Выжить в Дубае», отметив, что ей нравятся шоу на испытания.