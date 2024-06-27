Психолог Кочетков рассказал, что мемы с котиками могут помочь при стрессе

Забавные картинки с котиками и другими животными действительно способны снижать уровень стресса. Об этом сайту KP.RU рассказал кандидат психологических наук Никита Кочетков.

По его словам, мемы могут помочь в снижении тревожности и улучшении настроения. Способ лечения юмором известен с древности.

«Знаете, эксперты ВОЗ ничего не говорит о пользе просмотров мемов с котиками для снижения стресса. Но именно котики и, неожиданно, капибары стали для нас культурным символом и способом снять напряжение, поднять настроение», — отметил психолог.

Он отметил, что рассматривание таких картинок помогает человеку избавиться от негативных мыслей и перестать на них зацикливаться.