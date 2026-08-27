«Жужжалка» взбесилась: УВБ-76 передала 24 таинственных сообщения за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за день передала 24 сообщения

УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», с утра 27 августа проявила необычную активность и передала уже 24 зашифрованных сообщения. Об этом сообщил следящий за эфиром станции телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Первый сигнал — слово «подголосок» — прозвучало в 06:57 по московскому времени. За день число появившихся шифров стремительно выросло и достигло 24. Среди них оказались слова «прегрешение», «курочка» и «душегуб».

После обеда прозвучали новые сообщения — «распыленье», «лоскопар», «подвоз», а также «болограф».

Нынешняя активность может стать одной из самых высоких в году. На данный момент рекордсменом остается 11 февраля — 28 шифров за сутки. Тогда высокую активность связали с проведением военных учений.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов, большую часть времени транслируя шумы и характерное жужжание.