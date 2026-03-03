«Жужжалка» выдала новую порцию сообщений

Таинственная российская УВБ-76, известная как «Жужжалка» и радиостанция Судного дня выдала новое сообщение, состоящее из трех слов. Об этом сообщил телеграм-канал , отслеживающий эфир радиостанции.

Первое сообщение, состоящее из слова «долгогривый», пришло 2 марта в 12:33 по московскому времени. Следующее сообщение — «дегазатор» — «Жужжалка» отправила в 14:02.

В 15:40 пришло третье слово «асфиксия».

Сообщение от «Жужжалки» пришло в период обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Каждая из слов являлась закодированным голосовым сообщением на русском языке, состоящим из набора буквенных и цифровых групп, в числе которых — осмысленное слово.

До этого радиостанция Судного дня «оживала» 26 февраля, она выдала также три слова: маяностяг, коварный и ликвидатор. 11 февраля таинственная «Жужжалка» передала 11 новых кодовых сообщений.