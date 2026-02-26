«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением «ликвидатор»
«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.
«НЖТИ 67714 ЛИКВИДАТОР 8029 0724», — гласил третий сигнал.
До этого «Жужжалка» передала сообщения «майностяг» и «коварный». Радиостанция в третий раз вышла в эфир в 19:15 по московскому времени. Комментаторы высказали разные предположения относительно слово «ликвидатор», вспомнив и про появление новостей об окончательном решении вопроса с Telegram, и про «сына Орешника».
«Радиостанция Судного дня» сегодня вышла в эфир с загадочными сообщениями, совпавшими с переговорами в Женеве спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева с американцами. Кроме того, в том же отеле ранее прошли консультации делегаций Украины и США.