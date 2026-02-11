«Радиостанция Судного дня» передала 11 странных сообщений за полдня
Загадочная «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 11 февраля 11 новых кодовых сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность частоты.
С утра до полудня радиостанция выдала слова «акрокрен», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый», «росчерк», «СССР» и «голубей». Такая интенсивность вещания нетипична для станции, которая обычно передает лишь маркер канала.
УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. Это номерная радиостанция — ее эпизодические сообщения из букв и цифр эксперты связывают с деятельностью военных или спецслужб. Ни одна страна официально не подтверждала принадлежность передатчика. За эфиром следят радиолюбители по всему миру, фиксируя каждое появление голоса в эфире.
За день до этого «Жужжалка» передала два сообщения: «нищенка» и «баламутный».