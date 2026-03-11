«Жужжалка» снова активизировалась: «Радиостанция Судного дня» передала 6 новых сообщений

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало шесть сообщений, некоторые из которых «Жужжалка» уже передавала раньше. Об этом сообщил телеграм-канал УВБ-76 логи , отслеживающий активность станции.

Первое сообщение прозвучало 12:45 по московскому времени.

«НЖТИ 76977 ГРЕХОВНЫЙ 9164 2702», — прозвучало в эфире.

В течение дня радиостанция передала еще пять посланий: «опустение», «абстракция», «блицосидр», «вихлянье» и «барак». Три из них уже звучали ранее.

«Вихлянье» и «блицосидр» вышли в эфир ровно месяц назад, 11 февраля, когда УВБ-76 выдала целых 24 сообщения за сутки. Такую активность связали с проведением военных учений.

Шифр «абстракция» «Жужжалка» передала вчера вечером. В тот же день прозвучали слова «чад» и «бухозуд». Комментаторы предположили, что активность могли вызвать ракетные удары ВСУ по Брянску или ситуация в Ормузском проливе.