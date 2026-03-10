«Радиостанция Судного дня» передала в эфир три загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с «чадом», «абстракцией» и «бухозудом»

Российская «Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», выдала в эфир три сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Первое сообщение — слово «чад» — прозвучало в 21:07 по московскому времени. Второе — «абстракция» — передали в эфир спустя пять минут. Третье сообщение отправили в 21:21 по московскому времени.

«НЖТИ 45352 БУХОЗУД 8253 1002», — зафиксировал сигнал.

Комментаторы предположили, что сообщение «чад» может быть связано с ракетной атакой украинских боевиков по Брянску, где погибли шесть человек и 37 получили ранения. Третье загадочное сообщение — «бухозуд» — одни юзеры связали с возможным ответом России на этот обстрел со стороны неонацистов ВСУ, а другие предположили, что ожидается «фейерверк в проливе», вероятно, в Ормузском.

В начале марта «Жужжалка» выходила в эфир с сообщением «плескание».