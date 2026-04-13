«Жужжалка» передала сигнал со словом «ассамблея»

В эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», зафиксировали сигнал со словом «ассамблея». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Слово прозвучало в эфире примерно в 14:12 по московскому времени. В тот же день радиостанция передала закодированное сообщение «люсоштоф».

Ранее в эфире «Жужжалки» появились сразу три слова: «пополнение», «гот» и «блудонатр». Особенно активной радиостанция стала 11 февраля.

В Сети этот факт связали с проведением военных учений, а также проверкой узлов связи и подчиненных им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком.

Авторы отслеживающего сообщения УВБ-76 телеграм-канала рассказали, что подобные мероприятия проводятся раз в полгода. Тестирование необходимо для проверки работы передающего и принимающего оборудования в реальных условиях. Вокруг «Жужжалки» ходит множество слухов, но до сих пор неизвестно, действительно ли она связана с военными.