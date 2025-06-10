Журавлят, вылупившихся из найденных в Бурятии яиц, сняли на видео

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились два птенца журавля-красавки. Их спасли с летного поля аэропорта в Бурятии. Первый птенец вылупился 3 июня, его вес составил 74,8 грамма. На следующий день, 4 июня, появился на свет второй, который весил 68,7 грамма.

«Позже их пол определят позже с помощью анализа ДНК», — сообщили в пресс-службе московского зоопарка.

В первые часы после появления на свет птенцы обсыхают в инкубаторе. После этого их помещают в специальный птичий вольер, где есть зона с дополнительным обогревом, объяснили в зоопарке. Птенцы сами регулируют температуру, которая им подходит, приближаясь к источнику тепла или удаляясь от него.

«Первые сутки после появления на свет — самые важные и волнительные. Зоологи следят за работой ЖКТ журавлят и после первого успешного опорожнения кишечника начинают кормить птенцов. Малышам дают с пинцета тертое вареное перепелиное яйцо, кусочки рыбы, а также насекомых», — отметили в зоопарке.

Пока тела птенцов покрывает нежный пушок. Примерно через три-четыре недели у них появится первое оперение. А летать они смогут к концу лета.

В первые дни жизни птенцов держат отдельно, так как они могут проявлять агрессию друг к другу. Однако через несколько дней их знакомят, и они начинают проводить время вместе. Интересно, что в природе родители также поступают: если птенцы дерутся в первые дни, то один из родителей ходит с одним птенцом, а другой — с другим. Обычно через несколько дней агрессия проходит.

«Малышей уже выносили на прогулку под солнце. Журавли-красавки — степные птицы, и для их полноценного роста и развития важно много двигаться и получать солнечный ультрафиолет», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался отравить рысей и леопардов в Московском зоопарке. Им оказался 43-летний москвич. Как стало известно 360.ru, он с детства употреблял наркотики и более чем за 10 лет превратил жизнь окружающих в череду нервотрепок.