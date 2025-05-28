Сегодня 15:02 Из окон летали комоды и телевизоры. Как московский отравитель превратил жизнь соседей в ад Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке принимал наркотики со школы 0 0 0 Фото: Пресс-служба МВД Эксклюзив

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Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке с детства употреблял наркотики и более чем за 10 лет превратил жизнь окружающих в череду нервотрепок. Об этом 360.ru рассказала его соседка Ольга — именно к ней мужчина пытался залезть через балкон с топором несколько лет назад.

Тихая жизнь кончилась с 2013 года «Мы с 2013 года, как он заселился, поняли, что спокойной и тихой жизни пришел конец», — призналась женщина. Мать отравителя, по словам соседки, рассказывала, что сын употребляет наркотики со школьной скамьи. И под их действием мужчине постоянно что-то мерещится. В этом состоянии он обычно начинал бросаться вещами из окна, однажды чуть не попав в проходившего мимо молодого человека.

Начинаются прилеты разных тяжелых предметов — всего, что фантазия может представить. И комоды, и телевизоры, и стекла летали, и рамки, и постельное белье, и гантели. Представляете ускорение с 12-го этажа? <…> Пострадали машины, стекла бились. Кровью измазал все этажи — то ли своей, то ли животных. Ольга соседка отравителя

В 2020 году, добавила Ольга, сосед пытался залезть в ее квартиру — вероятно, тоже под действием наркотиков. «Балконы у нас совмещенные, квартиры рядом. Маленьким топориком приподнял балконную фрамугу, подвинул ее и высунулся конкретно. Благо, дочь увидела и закричала. Я успела окно захлопнуть. Вызвали в очередной раз полицию. Его долго выманивали и на два месяца закрыли полечиться», — пояснила женщина.

Фото: Пресс-служба МВД

Соседи в ужасе и живут как на вулкане Она призналась, что из-за такого соседства дом живет как на вулкане: прилететь сверху что-то на голову, подчеркнула собеседница 360.ru, может в любой момент, страшно оставлять квартиру без присмотра.

Общую площадку, где у нас пять квартир, он разнес в тартарары — все грязное, мерзкое, общая дверь выломана. У нас там было чисто, мы оставляли коляски, санки, — да что там! — картошку из огорода. Сейчас бегом в квартиру и все. Ольга

По ее словам, уже никто не удивляется, что к буйному соседу ходят иногда за дозой. За годы люди сделали массу фото и видео, обращались в правоохранительные органы, но так ничего конкретного и не добились. Единственный ответ, который получила Ольга, был за 2020 год. «Мы боимся выйти в школу, на работу. Лет 10 назад он заблокировал металлическую дверь, потом открыл ее вилкой. Происходит что-то постоянно: то ножи, то голый в халате бегал, наркотики ждал, видимо, от какого-то своего поставщика», — рассказала москвичка.

Фото: Пресс-служба МВД

Психически нездоровый и без присмотра У соседа, заметила она, по слухам, шизофрения. Если это так, добавила женщина, непонятно, почему у него нет опекуна, никто не приходит и не проверяет состояние мужчины.

«Мы спрашивали его мать, она говорит, что он дееспособный. Но как, если такие вещи творит?» — задалась она вопросом. Забирать сына к себе родственница отравителя, которая живет неподалеку, не собирается. Ольге она объяснила это тем, что у мужа не получается найти с ним общий язык. «Мать говорит, он любит собак, животных. <… > У нас была бездомная собака, он постелил ей какой-то коврик, затащил в подъезд. И кот у него был. Правда, неизвестно, куда делся», — добавила женщина. Ольга подчеркнула, что соседу нужно лечиться. Порой в его квартире бывает шумно, он кричит, ругается, возможно, после очередного употребления. Бывает, открывает дверь нараспашку и сидит так, что никто не может ни выйти из дома, ни зайти. Дело против мужчины не заводят из-за отсутствия состава преступления. «Иногда сидишь на работе, соседи пишут: „Там ваш опять учудил чего-то“. И у меня сразу сердце навылет. Мы очень устали», — заключила она.