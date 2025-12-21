«Жизнь не дает нам расслабиться». Лукашенко пожаловался Путину на тяжелый график

На встрече с президентом Владимиром Путиными в Санкт-Петербурге белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался на тяжелый график. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24» .

Лукашенко отметил, что хотел немного расслабиться на неформальном саммите, но сделать это ему не удалось.

«Вы провели прямую линию, я — ВНС. Я думал, наверное, мы основные мероприятия закончили, и уже можно как-то расслабиться. А ничего подобного — жизнь не дает нам расслабиться. Но, может, это и хорошо, что мы в тонусе», — сказал президент Белоруссии.

В воскресенье, 21 декабря, Лукашенко прилетел в Северную столицу. Он примет участие в саммитах Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета в течение двух дней. Мероприятия посетит и Владимир Путин.