«Жизнь не дает нам расслабиться». Лукашенко пожаловался Путину на тяжелый график
Лукашенко заявил Путину, что не смог расслабиться на саммите ВЕЭС
На встрече с президентом Владимиром Путиными в Санкт-Петербурге белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался на тяжелый график. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24».
Лукашенко отметил, что хотел немного расслабиться на неформальном саммите, но сделать это ему не удалось.
«Вы провели прямую линию, я — ВНС. Я думал, наверное, мы основные мероприятия закончили, и уже можно как-то расслабиться. А ничего подобного — жизнь не дает нам расслабиться. Но, может, это и хорошо, что мы в тонусе», — сказал президент Белоруссии.
В воскресенье, 21 декабря, Лукашенко прилетел в Северную столицу. Он примет участие в саммитах Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета в течение двух дней. Мероприятия посетит и Владимир Путин.