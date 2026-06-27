Жительница Турции по ошибке выбросила килограмм золота

Жительница района Акчалар провинции Бурса на северо-западе Анатолии по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на портал TR Haber.

Драгоценный металл семья много лет откладывала на покупку собственного дома. Обнаружив пропажу, хозяева обратились в коммунальные службы и к правоохранителям.

Куда исчез пакет, пока неизвестно: его мог увезти мусоровоз или забрать кто-то из людей, перебирающих мусор. Судьбу ценностей постараются выяснить, изучив записи с камер видеонаблюдения.

В Турции хранение больших объемов золота дома — привычная практика. Так граждане делают накопления в условиях высокой инфляции.

Ранее семья в Китае перебрала 10 тонн мусора за сутки ради килограмма золота.