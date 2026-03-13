Семья в Китае перебрала 10 тонн мусора за сутки ради килограмма золота

В Китае женщина по ошибке выбросила килограмм золота младшей сестры стоимостью почти 17,5 миллиона рублей. Семья объединилась и перебрала около 10 тонн мусора в поисках пропажи, сообщило издание Sohu .

Жительница города Шанграо в провинции Цзянси опубликовала в соцсетях видео, на котором несколько человек с налобными фонариками копались в горах мусора. Она объяснила, что так родственники вместе с работниками санитарной службы и полиции искали золото.

«Старшая сестра выбросила золото младшей сестры стоимостью 1,5 миллиона юаней как мусор», — рассказала китаянка.

Она вкладывала сбережения в золото. Слитки и украшения весом больше килограмма хранились в банковской ячейке.

Незадолго до этого женщина забрала их, чтобы продать, и оставила дома. Но ее сестра во время уборки 8 марта приняла ценности за мусор и выбросила в бак на улице.

Узнав об этом, владелица вместе с родственниками поехала на мусороперерабатывающий завод и остановила три мусоровоза. Руководство предприятия разрешило провести раскопки. За сутки члены семьи перебрали 10 тонн мусора и отыскали золото.

Похожий случай произошел в Италии. Мужчина выбросил коробку с золотыми слитками стоимостью 120 тысяч евро (более 11 миллионов рублей).