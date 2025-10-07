Жительница Флориды после ДТП разделась догола и ушла в лес на несколько дней

Пропавшую 53-летнюю жительницу штата Флорида Дженнифер Фишер нашли голой в лесу через несколько дней после того, как ее автомобиль съехал с дороги в канал. Об этом сообщил американский телеканал FOX 13 News .

Автомобиль Фишер съехал с берега канала и упал в воду в округе Сент-Люси 30 сентября после полудня. По словам следователей, неизвестно, почему машина оказалась в воде. Внутри авто никого не нашли.

В поисках Фишер задействовали команду дронов, водолазов, кинологическое подразделение шерифа и авиаподразделение, но сразу ее обнаружить не смогли. Офис шерифа объявил Фишер в розыск.

Американку нашли обнаженной в канаве утром 1 октября. Несколько человек сообщили об этом в службу 911. Прибывшие на место правоохранители опознали в женщине разыскиваемую.

«Фишер не вышла на связь, но подтвердила, что разбила свой автомобиль, сняла с себя одежду и ушла в лес с намерением остаться там на несколько дней», — сообщили в офисе шерифа.

По словам самой Фишер, в лесу ее все устраивало, кроме укусов огненных муравьев. Женщину доставили в больницу для проведения медобследования.

