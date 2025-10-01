Пожилой финансист в США оборудовал секс-подвал в доме и 10 лет насиловал женщин

В США бывшего финансиста с Уолл-стрит Говарда Рубина задержали по подозрению в сексуальной эксплуатации множества женщин. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Следователи выяснили, что экс-помощница Рубина Дженнифер Пауэрс 10 лет вербовала женщин для участия в БДСМ-практиках. Большинство жертв были либо в отчаянном финансовом положении, либо пережили насилие, либо употребляли запрещенные вещества.

С 2009 по 2019 год 70-летний Рубин насиловал женщин в гостиницах или секс-подземелье, оборудованном в его доме. Финансист всегда платил за интимные услуги, но регулярно выходил за рамки дозволенного.

Рубин применял к женщинам электрошок и игнорировал “стоп-слова”. Иногда жертвы теряли сознание от болевого шока. При этом пострадавшим не оказывали медицинскую помощь, а за попытку пожаловаться угрожали судом и публичным позором.

Если Рубин и Пауэрс признают виновными, минимальным наказанием для них станет 15 лет лишения свободы.

Ранее в Германии госпожа случайно задушила мужчину во время БДСМ-сессии. За интим клиент заплатил ей 750 фунтов стерлингов (более 85 тысяч рублей).