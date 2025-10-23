В небе над Новой Зеландией засняли редчайшие красные молнии

В Новой Зеландии трое фотографов запечатлели редчайшее световое явление в мире — красные молнии, или так называемые красные спрайты. Об этом сообщило The Guardian .

По данным издания, новозеландский фотограф Том Рэй и его испанские коллеги Дэн Зафра и Хосе Кантаблана решили снять Млечный Путь над скалами Омарама на Южном острове 11 октября. Они надеялись, что небо будет ясным и все получится, но ночь подарила им уникальные кадры.

«Он просматривал свои файлы в поисках панорамы Млечного Пути и обнаружил, что заснял красных спрайтов. Мы с Дэном просто не могли в это поверить — в темноте раздавались крики и вопли», — рассказал Рэй.

Красными спрайтами называют мощные электрические разряды в верхних слоях атмосферы, возникающие во время гроз. Если молнии бьют в землю, то красные спрайты — вверх. При этом вспышки длятся всего миллисекунду, поэтому их практически невозможно увидеть невооруженным лазом.

