Жители некоторых регионов России смогли увидеть северное сияние

Жители Урала и Сибири поделились в соцсетях фотографиями северного сияния

Фото: Freepik

Жители десятка российских регионов поделились в соцсетях фотографиями северного сияния. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жители нескольких регионов России, в том числе на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями северного сияния», — говорится в публикации.

Уникальное природное явление увидели жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей, а также Хакасии и Пермского края. Они опубликовали фотографии в соцсетях и местных пабликах.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Солнце продолжаются вспышки, а на Земле прогнозируются магнитные бури.

Если говорить о северном сиянии, то оно возникает при взаимодействии солнечных заряженных частиц с земной атмосферой.

В конце весны северное сияние наблюдали жители Волгоградской области и Ставрополья, а также крымчане. Это стало возможно благодаря экстремальному геомагнитному шторму.

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