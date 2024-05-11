Северное сияние увидели из-за геомагнитного шторма на Ставрополье и в Крыму | 360°

Интересное 11 мая 2024, 09:07 Северное сияние увидели из-за геомагнитного шторма на Ставрополье и в Крыму Геомагнитный шторм позволил увидеть северное сияние даже в Крыму РИА «Новости»

Читать 360 в

Северное сияние смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального геомагнитного шторма. Об этом сообщило издание meteovesti.ru.

Зона полярных сияний, по данным специалистов центра «Фобос», была обширной и раскинулась над многими регионами России. Наблюдать северное сияние можно было даже в Волгоградской области, на Ставрополье и в Крыму.

Последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005-го, уточнили эксперты.

В настоящее время на Солнце продолжают наблюдать «взрывные события». Между 04:00 и 05:00 11 мая на нем произошла уже девятая с начала недели сильная вспышка класса Х с интенсивностью Х5,8. Это вторая по силе вспышка на Солнце с начала 2024 года.

Метеорологическая служба США ранее впервые с 2003 года заявила о повышении до максимального уровня оценки силы достигшей Земли геомагнитной бури.