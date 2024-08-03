Магнитная буря обрушится на Землю

Россиян предупредили о магнитной буре 3 и 4 августа

Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Вероятность магнитной бури 4 августа составит 30%. Согласно прогнозу астрономов, возмущения в геомагнитном поле будут наблюдаться во второй половине дня. Ночью буря достигнет среднего уровня G2.

Ранее синоптики предупредили, что на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Она способна привести к мощным магнитным бурям на Земле.

Предыдущая мощная магнитная буря уровня G3 накрывала Землю 4 июня. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний, которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.